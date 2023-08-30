Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ван де Бек может продолжить карьеру в Турции

30 Августа 2023 • 20:30 Комментировать

Полузащитник Донни ван де Бек, вероятно, покинет «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни. Как сообщает в социальных сетях журналист Лори Уитвелл, предложение по 26-летнему нидерландцу сделал «Галатасарай».

Также видеть ван де Бека в своих рядах хочет французский «Лорьян». Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» открыт к уходу ван де Бека на правах аренды.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Донни ван де Бека в 13 миллионов евро. За «Манчестер Юнайтед» полузащитник провёл 60 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
21:56 · Англия. Премьер-лига
Палинья хочет перейти в «Баварию»
21:40 · Англия. Премьер-лига
Кейну запретили посещать тренировочную базу «Тоттенхэма» перед трансфером в «Баварию» слухи
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложения «Севильи» и «Эвертона» по молодому полузащитнику
21:23 · Англия. Премьер-лига
«Интер» претендует на полузащитника «Тоттенхэма» слухи
20:56 · Англия. Премьер-лига
Хави рассчитывает, что Канселу проведёт тренировку с «Барселоной» уже в четверг
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пытался подписать Баркола, но игрок предпочёл «ПСЖ»
20:46 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» покупает молодого хавбека «Манчестер Сити»
20:30 · Англия. Премьер-лига
​Ван де Бек может продолжить карьеру в Турции
20:21 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» ведёт переговоры по Гравенберху
20:16 · Англия. Премьер-лига
​Балогун сменил «Арсенал» на «Монако» официально
19:56 · Англия. Премьер-лига
«Лутон» приобретёт защитника «Манчестер Юнайтед» слухи
18:47 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку стал игроком «Ромы» - источник
17:55 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Иттихад» положил глаз на защитника «Ливерпуля» 1
17:40 · Англия. Премьер-лига
​«Фиорентина» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по Амрабату
17:20 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» сделал предложение по хавбеку «Арсенала» 1
Все новости
Рекомендуем