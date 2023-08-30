​Ван де Бек может продолжить карьеру в Турции

Полузащитник Донни ван де Бек, вероятно, покинет «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни. Как сообщает в социальных сетях журналист Лори Уитвелл, предложение по 26-летнему нидерландцу сделал «Галатасарай».

Также видеть ван де Бека в своих рядах хочет французский «Лорьян». Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» открыт к уходу ван де Бека на правах аренды.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Донни ван де Бека в 13 миллионов евро. За «Манчестер Юнайтед» полузащитник провёл 60 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.