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​«Ливерпуль» ведёт переговоры по Гравенберху

30 Августа 2023 • 20:21 Комментировать

Полузащитник Райан Гравенберх в последние дни летнего трансферного окна может сменить «Баварию» на «Ливерпуль». Как сообщает The Athletic, клуб Премьер-лиги в настоящий момент ведёт переговоры по трансферу 21-летнего нидерландца.

По данным источника, клубы обсуждают стоимость возможного трансфера. Если общий знаменатель будет найден, то «Ливерпуль» направит в Мюнхен официальное предложение. Сам Гравенберх хочет переехать на «Энфилд». Ранее он говорил, что рассчитывал на более значимую роль в «Баварии».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Райана Гравенберха в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2023
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