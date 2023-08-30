​«Ливерпуль» ведёт переговоры по Гравенберху

Полузащитник Райан Гравенберх в последние дни летнего трансферного окна может сменить «Баварию» на «Ливерпуль». Как сообщает The Athletic, клуб Премьер-лиги в настоящий момент ведёт переговоры по трансферу 21-летнего нидерландца.

По данным источника, клубы обсуждают стоимость возможного трансфера. Если общий знаменатель будет найден, то «Ливерпуль» направит в Мюнхен официальное предложение. Сам Гравенберх хочет переехать на «Энфилд». Ранее он говорил, что рассчитывал на более значимую роль в «Баварии».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Райана Гравенберха в 30 миллионов евро.