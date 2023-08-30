Нападающий Фоларин Балогун перебрался из «Арсенала» в «Монако». Клуб Лиги 1 на своём официальном сайте сообщил о подписании с 22-летним футболистом контракта до конца сезона 2027/2028.

Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, сумма трансфера Балогуна составляет 30 миллионов евро.

Ранее Балогун уже выступал во Франции – прошлый сезон он провёл в «Реймсе» на правах аренды.

В трёх стартовых турах чемпионата Франции «Монако» набрал семь очков. Команда Ади Хюттера располагается на вершине турнирной таблицы Лиги 1 вместе с «Марселем».

Ближайший матч «Монако» проведёт 2 сентября – против «Ланса» на своём поле.