Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Теден Менги близок к переезду в стан «Лутона».

Как стало известно журналисту Фабрицио Романова, сделка по 21-летнему футболисту практически закрыта. В ближайшие дни британец пройдет медосмотр и подпишет полноценный трудовой договор с дебютантом Английской премьер-лиги — «Лутоном». Подробности трансфера пока неизвестны.

В нынешнем сезоне Менги принял участие в двух матчах за молодежную команду «Манчестер Юнайтед» и не отметился голевыми действиями. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет два миллиона евро.