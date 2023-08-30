​Лукаку стал игроком «Ромы» - источник

Нападающий Ромелу Лукаку стал футболистом «Ромы». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клуб Серии А подписал необходимые документы по трансферу 30-летнего бельгийца из «Челси». Лукаку тоже поставил подписи в соглашении.

Ранее в прессе сообщалось о том, что «Рома» арендует Ромелу Лукаку у «Челси» с правом дальнейшего выкупа.

В двух стартовых тура чемпионата Италии «Рома» смогла набрать только одно очко. Ближайший матч команда Жозе Моуринью проведёт в пятницу, 1 сентября, - против «Милана» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.