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​«Аль-Иттихад» положил глаз на защитника «Ливерпуля»

30 Августа 2023 • 17:55 Комментировать

«Аль-Иттихад» проявляет интерес не только к Мохамеду Салаху, но и к защитнику «Ливерпуля». Как сообщает RMC Sport, в сфере интересов чемпионов Саудовской Аравии оказался Ибраима Конате.

По данным источника, «Аль-Иттихад» заинтересовался Конате после того, как не смог подписать Жана-Клера Тодибо из «Ниццы». Впрочем, «Ливерпуль» не планирует расставаться с игроком – Юрген Клопп видит в нём ключевую фигуру своей команды. То же самое касается Джо Гомеса, которого тоже связывали с «Аль-Иттихадом».

Ибраима Конате представляет «Ливерпуль» с лета 2021 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 38 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Ибраима Конате трансферы футбола - лето 2023
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