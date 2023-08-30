​«Фиорентина» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по Амрабату

«Фиорентина» отклонила несколько предложений по аренде полузащитника Софьяна Амрабата, в том числе предложение «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на сайте известного журналиста Джанлуки ди Марцио.

Ранее в прессе сообщалось о том, что из-за проблем с финансовым фэйр-плей «Манчестер Юнайтед» хочет именно арендовать 27-летнего Амрабата, а не оформлять полноценный трансфер.

Действующий контракт Амрабата с «Фиорентиной» рассчитан до конца июня 2024 года. Таким образом, отдавать марокканца в аренду итальянскому клубу невыгодно. Портал transfermarkt оценивает Амрабата в 30 миллионов евро.