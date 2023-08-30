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​«Брайтон» сделал предложение по хавбеку «Арсенала»

30 Августа 2023 • 17:20 Комментировать

Полузащитник Эмил Смит-Роу может покинуть «Арсенал» в ближайшие дни. Как сообщает в социальных сетях журналист Джимми Макканн, предложение по 23-летнему футболисту сделал «Брайтон».

Отмечается, что в предложении речь идёт о сумме от 30 до 42 миллионов фунтов (от 35 до 49 миллионов евро).

Смит-Роу является воспитанником академии «Арсенала». За первую команду «канониров» полузащитник провёл 97 матчей, в которых записал на свой счёт 18 голов и 11 результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Брайтон» в нынешнем сезоне представит Англию в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брайтон Эмил Смит-Роу трансферы футбола - лето 2023
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