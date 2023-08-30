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​Зинченко поставил Парти выше Каземиро и Родри

30 Августа 2023 • 16:49 Комментировать

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко очень высоко оценил уровень хавбека команды Томаса Парти.

«Кто сильнее – Каземиро или Парти? Я не хочу сказать что-то плохое. Каземиро – игрок мирового класса, который пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Парти.

Я думал о том, кто лучший опорный полузащитник из тех, с кем я когда-либо играл. Это был бы выбор между Фернандиньо, Родри и Парти», - сказал Зинченко Рио Фердинанду в интервью для YouTube-канала FIVE.

«Парти сильнее, чем Родри? Рио, пожалуйста, приходи посмотреть на него на тренировке. У него есть всё», - отметил Зинченко. 

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