​Зинченко поставил Парти выше Каземиро и Родри

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко очень высоко оценил уровень хавбека команды Томаса Парти.

«Кто сильнее – Каземиро или Парти? Я не хочу сказать что-то плохое. Каземиро – игрок мирового класса, который пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Парти.

Я думал о том, кто лучший опорный полузащитник из тех, с кем я когда-либо играл. Это был бы выбор между Фернандиньо, Родри и Парти», - сказал Зинченко Рио Фердинанду в интервью для YouTube-канала FIVE.

«Парти сильнее, чем Родри? Рио, пожалуйста, приходи посмотреть на него на тренировке. У него есть всё», - отметил Зинченко.