«Манчестер Сити» просит за Палмера 50 миллионов

«Манчестер Сити» готов отпустить нападающего Коула Палмера в «Челси» за 50 миллионов фунтов (примерно 58 миллионов евро). Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

При этом ожидается, что стороны смогут договориться на сумме в 45 миллионов фунтов (52,2 миллиона евро).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отклонил первое предложение «Челси» по 21-летнему англичанину, которое составило 35 миллионов фунтов (40,6 миллионов евро).

В текущем сезоне Палмер провёл за «Манчестер Сити» три матча, в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Англии в 18 миллионов евро.