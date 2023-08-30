Инсайдер подтверждает трансфер Нунеса в «Манчестер Сити»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает переход полузащитника Матеуса Нунеса из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Сити». Соответствующую публикацию Романо сделал в социальных сетях.

Отмечается, что в рамках сделки в обратном направлении – из «Манчестер Сити» в «Вулверхэмптон» – отправится 21-летний полузащитник Томми Дойл.

25-летний Матеус Нунес является футболистом национальной сборной Португалии. За «Вулверхэмптон» португалец провёл 41 официальный матч. В них Нунес записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.