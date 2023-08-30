​Фати не горит желанием переходить в «Тоттенхэм» - известна причина

Нападающий Ансу Фати находится на радаре «Тоттенхэма» - лондонцы готовы арендовать 20-летнего футболиста у «Барселоны». Впрочем, как сообщает испанский Sport, Фати не горит желанием переезжать в северный Лондон. По данным источника, молодой форвард предпочёл бы перейти в более статусный клуб. Варианты с «Ливерпулем» и «Атлетико» на текущий момент привлекают Фати сильнее, хотя они являются сложными.

Отметим, что в прошлом чемпионате Англии «Тоттенхэм» занял восьмое место и не попал в еврокубки.

Ансу Фати специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 35 миллионов евро.