​Ленгле продолжит карьеру в Англии

Защитник Клеман Ленгле переходит из «Барселоны» в «Астон Виллу». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между клубами завершились достижением соглашения об аренде 28-летнего футболиста. Сам Ленгле дал согласие на переезд – осталось лишь подписать документы.

Отметим, что в прошлом сезоне Ленгле тоже выступал в Англии на правах аренды – за «Тоттенхэм».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Клемана Ленгле в 10 миллионов евро.

Ближайший матч «Астон Вилла» проведёт 31 августа – против «Хиберниана» в Лиге конференций.