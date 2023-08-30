«Манчестер Сити» отклонил первое предложение «Челси» по Палмеру

«Манчестер Сити» отклонил первое предложение «Челси» по полузащитнику Коулу Палмеру. Об этом сообщает журналист Джейкоб Стейнберг.

По информации источника, «синие» предложили за 21-летнего футболиста 35 миллионов фунтов (примерно 40,6 миллионов евро), однако «Манчестер Сити» такая сумма не устроила.

Отметим, что Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». За первую команду «горожан» атакующий полузащитник провёл 41 матч, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Англии в 18 миллионов евро.