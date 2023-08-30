Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» отклонил первое предложение «Челси» по Палмеру

30 Августа 2023 • 15:58 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
02.09 17:00

«Манчестер Сити» отклонил первое предложение «Челси» по полузащитнику Коулу Палмеру. Об этом сообщает журналист Джейкоб Стейнберг.

По информации источника, «синие» предложили за 21-летнего футболиста 35 миллионов фунтов (примерно 40,6 миллионов евро), однако «Манчестер Сити» такая сумма не устроила.

Отметим, что Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». За первую команду «горожан» атакующий полузащитник провёл 41 матч, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Англии в 18 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Коул Палмер трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко поставил Парти выше Каземиро и Родри
16:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» просит за Палмера 50 миллионов
16:24 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер подтверждает трансфер Нунеса в «Манчестер Сити»
16:17 · Англия. Премьер-лига
​Фати не горит желанием переходить в «Тоттенхэм» - известна причина
16:12 · Англия. Премьер-лига
​Ленгле продолжит карьеру в Англии
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отклонил первое предложение «Челси» по Палмеру
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Французский клуб договорился об аренде ван де Бека у «Манчестер Юнайтед»
15:31 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием Амрабата
15:19 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» покупает хавбека сборной Португалии
14:11 · Англия. Премьер-лига
​Холанн не готов драться с Мбаппе
13:57 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» настаивает, что Палинья не продаётся
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на молодого таланта из «Манчестер Сити»
13:35 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» перешёл в «Лидс» официально
13:16 · Англия. Премьер-лига
​Появилась новая информация о сроках восстановления Варана
13:10 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ начал переговоры с «Барселоной» по Фати 1
Все новости
Рекомендуем