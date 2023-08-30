​Французский клуб договорился об аренде ван де Бека у «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает Foot Mercato, «Лорьян» уже договорился с «красными дьяволами» об аренде 26-летнего нидерландца до конца сезона 2023/2024. Проблема в том, что сам ван де Бек ещё не дал согласие на переход. У него есть несколько вариантов, и он хотел бы оказаться в более амбициозном клубе.

В нынешнем сезоне Донни ван де Бек на футбольном поле не появлялся. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают нидерландского футболиста в 13 миллионов евро.

В трёх стартовых турах Лиги 1 «Лорьян» набрал пять очков.