​«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием Амрабата

Полузащитник Софьян Амрабат до закрытия летнего трансферного окна в Европе может перебраться из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Athletic, «красные дьяволы» продолжают работать над трансфером марокканца. Гранд Премьер-лиги надеется арендовать Амрабата, поскольку из-за ситуации с финансовым фэйр-плей осуществить полноценный трансфер сложно.

Софьян Амрабат в сезоне 2023/2024 за «Фиорентину» ещё не играл. 27-летний футболист был отстранён от команды из-за неопределённости со своим будущим. Действующий контракт Амрабата с «фиалками» рассчитан до конца июня 2024 года.