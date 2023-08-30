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​«Манчестер Сити» покупает хавбека сборной Португалии

30 Августа 2023 • 15:19 Комментировать

Судя по всему, полузащитник Матеус Нунес всё-таки сменит «Вулверхэмптон» на «Манчестер Сити». Как сообщает в социальных сетях журналист Лоик Танзи, «волки» приняли последнее предложение по 25-летнему футболисту.

Отмечается, что «Вулверхэмптон» уже начал искать на трансферном рынке футболиста, который заменит Нунеса в средней линии поля.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Матеуса Нунеса в 45 миллионов евро. За «Вулверхэмптон» полузащитник сборной Португалии провёл 41 матч, в которых забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Сити Матеус Нунес трансферы футбола - лето 2023
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