​«Манчестер Сити» покупает хавбека сборной Португалии

Судя по всему, полузащитник Матеус Нунес всё-таки сменит «Вулверхэмптон» на «Манчестер Сити». Как сообщает в социальных сетях журналист Лоик Танзи, «волки» приняли последнее предложение по 25-летнему футболисту.

Отмечается, что «Вулверхэмптон» уже начал искать на трансферном рынке футболиста, который заменит Нунеса в средней линии поля.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Матеуса Нунеса в 45 миллионов евро. За «Вулверхэмптон» полузащитник сборной Португалии провёл 41 матч, в которых забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.