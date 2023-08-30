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​Холанн не готов драться с Мбаппе

30 Августа 2023 • 14:11 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн в программе Impaulsive, которая вышла на YouTube, ответил на вопрос, может ли он представить себя на ринге против Килиана Мбаппе или кого-нибудь ещё.

«Нет… Я не особо люблю драться, если честно. Я предпочитаю решать всё на словах, так что нет», - сказал Холанн в ответ.

Эрлинг Холанн перебрался в «Манчестер Сити» летом 2022 года. В 58 матчах за «горожан» норвежский нападающий записал на свой счёт 55 голов и девять результативных передач на партнёров.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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