Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» настаивает, что Палинья не продаётся

30 Августа 2023 • 13:57 Комментировать
Боруссия М
...
Бавария
02.09 19:30

Лондонский «Фулхэм» настаивает на том, что не продаст своего полузащитника Жоау Палинью до конца трансферного окна. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла в социальных сетях.

Палинья в данный момент интересен мюнхенской «Баварии». Португалец стал главной трансферной целью команды Томаса Тухеля на усиление опорной зоны. Источник сообщает, что «Фулхэм» продаст Палинью только в том случае, если «Бавария» предложит за игрока баснословную сумму компенсации.

Палинья успел провести всего один сезон в «Фулхэме» после прошлогоднего перехода. В новом розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник отметился одним голом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Жоау Палинья трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ М БАВАРИЯ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
14:11 · Англия. Премьер-лига
​Холанн не готов драться с Мбаппе
13:57 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» настаивает, что Палинья не продаётся
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на молодого таланта из «Манчестер Сити»
13:35 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» перешёл в «Лидс» официально
13:16 · Англия. Премьер-лига
​Появилась новая информация о сроках восстановления Варана
13:10 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ начал переговоры с «Барселоной» по Фати 1
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» положил глаз на двух атакующих игроков «Барселоны»
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэму» интересен Экитике, но в гонке за французом лидирует другой клуб
12:40 · Англия. Премьер-лига
Центральный защитник «Челси» интересен двум другим клубам АПЛ
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» возобновил интерес к Костичу
11:57 · Англия. Премьер-лига
Амрабат до сих пор ждёт действий со стороны руководства «Манчестер Юнайтед»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Фулхэма» – главная цель «Баварии» на усиление опорной зоны
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» закрывает сделку по Каллуму Хадсону-Одои
11:44 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Петрович вряд ли сыграет с «Уимблдоном»
11:04 · Англия. Премьер-лига
Салах с большой долей вероятности покинет «Ливерпуль» на этой неделе
Все новости
Рекомендуем