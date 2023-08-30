«Фулхэм» настаивает, что Палинья не продаётся

Лондонский «Фулхэм» настаивает на том, что не продаст своего полузащитника Жоау Палинью до конца трансферного окна. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла в социальных сетях.

Палинья в данный момент интересен мюнхенской «Баварии». Португалец стал главной трансферной целью команды Томаса Тухеля на усиление опорной зоны. Источник сообщает, что «Фулхэм» продаст Палинью только в том случае, если «Бавария» предложит за игрока баснословную сумму компенсации.

Палинья успел провести всего один сезон в «Фулхэме» после прошлогоднего перехода. В новом розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник отметился одним голом.