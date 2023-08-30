«Челси» нацелился на молодого таланта из «Манчестер Сити»

Лондонский «Челси» в ближайшее время может усилиться 21-летним полузащитником «Манчестер Сити» Коулом Палмером. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «пенсионеры» добавили юного таланта в свой шорт-лист и хотят провернуть трансфер до конца окна.

Источник сообщает, что «Челси» в ближайшее время должен начать переговоры по трансферу Палмера. Позиция «Манчестер Сити» по Коулу пока непонятна. Игрок хочет получать стабильную игровую практику, но «горожане» не могут ему этого гарантировать.

Палмер в новом сезоне лишь однажды выходил на поле в Английской премьер-лиге, но не отметился результативными действиями.