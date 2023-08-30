Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Тоттенхэма» перешёл в «Лидс» официально

30 Августа 2023 • 13:35 Комментировать

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Джед Спенс сменил команду. Новым работодателем 23-летнего футболиста стал «Лидс», об этом рапортует клубная пресс-служба. Стороны заключили арендное соглашение до окончания текущего сезона.

В прошлом сезоне Спенс провел 16 поединков. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до середины 2027 года. Рыночная стоимость игрока составляет десять миллионов евро.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Лидс» вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип. Ближайший поединок «павлины» проведут против «Шеффилд Уэнсдей» в субботу, 2 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лидс Джед Спенс трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
14:11 · Англия. Премьер-лига
​Холанн не готов драться с Мбаппе
13:57 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» настаивает, что Палинья не продаётся
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на молодого таланта из «Манчестер Сити»
13:35 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» перешёл в «Лидс» официально
13:16 · Англия. Премьер-лига
​Появилась новая информация о сроках восстановления Варана
13:10 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ начал переговоры с «Барселоной» по Фати 1
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» положил глаз на двух атакующих игроков «Барселоны»
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэму» интересен Экитике, но в гонке за французом лидирует другой клуб
12:40 · Англия. Премьер-лига
Центральный защитник «Челси» интересен двум другим клубам АПЛ
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» возобновил интерес к Костичу
11:57 · Англия. Премьер-лига
Амрабат до сих пор ждёт действий со стороны руководства «Манчестер Юнайтед»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Фулхэма» – главная цель «Баварии» на усиление опорной зоны
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» закрывает сделку по Каллуму Хадсону-Одои
11:44 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Петрович вряд ли сыграет с «Уимблдоном»
11:04 · Англия. Премьер-лига
Салах с большой долей вероятности покинет «Ливерпуль» на этой неделе
Все новости
Рекомендуем