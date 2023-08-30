Защитник лондонского «Тоттенхэма» Джед Спенс сменил команду. Новым работодателем 23-летнего футболиста стал «Лидс», об этом рапортует клубная пресс-служба. Стороны заключили арендное соглашение до окончания текущего сезона.

В прошлом сезоне Спенс провел 16 поединков. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до середины 2027 года. Рыночная стоимость игрока составляет десять миллионов евро.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Лидс» вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип. Ближайший поединок «павлины» проведут против «Шеффилд Уэнсдей» в субботу, 2 сентября.