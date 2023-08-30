Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Появилась новая информация о сроках восстановления Варана

30 Августа 2023 • 13:16 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
03.09 18:30

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан получил травму в последнем матче Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Француза пришлось менять уже после завершения первого тайма.

В прессе появилась информация о том, что Варан пропустит около шести недель. Впрочем, журналист Саймон Стоун пишет в социальных сетях о том, что эта информация не соответствует действительности. На самом деле Варан вернётся в строй раньше – он пропустит «несколько недель».

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» точно проведёт без Варана. В воскресенье, 3 сентября, команда Эрика тен Хага сыграет против «Арсенала» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
14:11 · Англия. Премьер-лига
​Холанн не готов драться с Мбаппе
13:57 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» настаивает, что Палинья не продаётся
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на молодого таланта из «Манчестер Сити»
13:35 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» перешёл в «Лидс» официально
13:16 · Англия. Премьер-лига
​Появилась новая информация о сроках восстановления Варана
13:10 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ начал переговоры с «Барселоной» по Фати 1
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» положил глаз на двух атакующих игроков «Барселоны»
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэму» интересен Экитике, но в гонке за французом лидирует другой клуб
12:40 · Англия. Премьер-лига
Центральный защитник «Челси» интересен двум другим клубам АПЛ
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» возобновил интерес к Костичу
11:57 · Англия. Премьер-лига
Амрабат до сих пор ждёт действий со стороны руководства «Манчестер Юнайтед»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Фулхэма» – главная цель «Баварии» на усиление опорной зоны
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» закрывает сделку по Каллуму Хадсону-Одои
11:44 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Петрович вряд ли сыграет с «Уимблдоном»
11:04 · Англия. Премьер-лига
Салах с большой долей вероятности покинет «Ливерпуль» на этой неделе
Все новости
Рекомендуем