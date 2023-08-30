​Появилась новая информация о сроках восстановления Варана

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан получил травму в последнем матче Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Француза пришлось менять уже после завершения первого тайма.

В прессе появилась информация о том, что Варан пропустит около шести недель. Впрочем, журналист Саймон Стоун пишет в социальных сетях о том, что эта информация не соответствует действительности. На самом деле Варан вернётся в строй раньше – он пропустит «несколько недель».

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» точно проведёт без Варана. В воскресенье, 3 сентября, команда Эрика тен Хага сыграет против «Арсенала» на выезде.