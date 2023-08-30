Клуб АПЛ начал переговоры с «Барселоной» по Фати

20-летний форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати является целью лондонского «Тоттенхэма» на последние дни трансферного окна.

Согласно сообщениям в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб собирается арендовать нападающего до конца сезона-2023/2024. «Сине-гранатовые» готовы оформить сделку, если «Тоттенхэм» возьмет на себя все расходы по окладу футболиста.

В минувшем сезоне Ансу поучаствовал в 51 матче за «Барсу» во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и четыре голевые передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.