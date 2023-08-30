«Ливерпуль» положил глаз на двух атакующих игроков «Барселоны»

«Ливерпуль» в ближайшее время может пополнить свои ряды как минимум одним игроком каталонской «Барселоны». По информации от журналиста Давида Бернабеу, в шорт-лист мерсисайдской команды недавно вошли Ансу Фати и Абде Эззалзули.

Как сообщает источник, «Ливерпуль» заинтересован в приобретении этих футболистов. Напомним, недавно появились слухи о том, что мерсисайдцы могут потерять своего лучшего бомбардира в лице Мохамеда Салаха, который интересен «Аль-Иттифаку». Вероятно, думают заменить египтянина с помощью Абде или Фати.

Напомним, Салах недавно вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля». Он выступает за команду Юргена Клоппа с 2017 года.