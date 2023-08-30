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«Ливерпуль» положил глаз на двух атакующих игроков «Барселоны»

30 Августа 2023 • 13:01 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
03.09 16:00

«Ливерпуль» в ближайшее время может пополнить свои ряды как минимум одним игроком каталонской «Барселоны». По информации от журналиста Давида Бернабеу, в шорт-лист мерсисайдской команды недавно вошли Ансу Фати и Абде Эззалзули.

Как сообщает источник, «Ливерпуль» заинтересован в приобретении этих футболистов. Напомним, недавно появились слухи о том, что мерсисайдцы могут потерять своего лучшего бомбардира в лице Мохамеда Салаха, который интересен «Аль-Иттифаку». Вероятно, думают заменить египтянина с помощью Абде или Фати.

Напомним, Салах недавно вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля». Он выступает за команду Юргена Клоппа с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Мохамед Салах Ансу Фати Абде Эззалзули трансферы футбола - лето 2023
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