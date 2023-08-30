«Вест Хэму» интересен Экитике, но в гонке за французом лидирует другой клуб

Лондонский «Вест Хэм» хочет приобрести у «ПСЖ» нападающего Уго Экитике, который сейчас недоволен количеством игрового времени в Париже. Инсайдер Дом Смит в своих социальных сетях подтверждает интерес «молотобойцев» к французу. При этом источник отметил, что в гонке за Экитике в данный момент лидирует франкфуртский «Айнтрахт».

Наличие в команде Рандаля Коло-Муани может существенно помочь «Айнтрахту» провернуть сделку, ведь «ПСЖ» очень заинтересован в приглашении одного из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша Бундеслиги. Вероятно, парижане попытаются сбить ценник на Коло-Муани, включив в сделку Экитике.