Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэму» интересен Экитике, но в гонке за французом лидирует другой клуб

30 Августа 2023 • 12:48 Комментировать
Лутон Таун
...
Вест Хэм
1 4.50 X 3.80 2 1.77
01.09 22:00

Лондонский «Вест Хэм» хочет приобрести у «ПСЖ» нападающего Уго Экитике, который сейчас недоволен количеством игрового времени в Париже. Инсайдер Дом Смит в своих социальных сетях подтверждает интерес «молотобойцев» к французу. При этом источник отметил, что в гонке за Экитике в данный момент лидирует франкфуртский «Айнтрахт».

Наличие в команде Рандаля Коло-Муани может существенно помочь «Айнтрахту» провернуть сделку, ведь «ПСЖ» очень заинтересован в приглашении одного из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша Бундеслиги. Вероятно, парижане попытаются сбить ценник на Коло-Муани, включив в сделку Экитике.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Уго Экитике трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛУТОН ТАУН ВЕСТ ХЭМ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
13:16 · Англия. Премьер-лига
​Появилась новая информация о сроках восстановления Варана
13:10 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ начал переговоры с «Барселоной» по Фати 1
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» положил глаз на двух атакующих игроков «Барселоны»
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэму» интересен Экитике, но в гонке за французом лидирует другой клуб
12:40 · Англия. Премьер-лига
Центральный защитник «Челси» интересен двум другим клубам АПЛ
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» возобновил интерес к Костичу
11:57 · Англия. Премьер-лига
Амрабат до сих пор ждёт действий со стороны руководства «Манчестер Юнайтед»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Фулхэма» – главная цель «Баварии» на усиление опорной зоны
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» закрывает сделку по Каллуму Хадсону-Одои
11:44 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Петрович вряд ли сыграет с «Уимблдоном»
11:04 · Англия. Премьер-лига
Салах с большой долей вероятности покинет «Ливерпуль» на этой неделе
10:59 · Англия. Премьер-лига
Дин Хендерсон завершил трансфер в «Кристал Пэлас»
10:37 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А пытается арендовать у «Тоттенхэма» Ндомбеле
10:14 · Англия. Премьер-лига
Фати интересен «Челси», но клуб пока не делал никаких предложений
10:01 · Англия. Премьер-лига
Окампос может перейти в клуб из Лондона
Все новости
Рекомендуем