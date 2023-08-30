Центральный защитник «Челси» интересен двум другим клубам АПЛ

Центральный защитник лондонского «Челси» Маланг Сарр интересен двум другим клубам из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Санти Уна, в услугах француза заинтересованы «Фулхэм» и «Ноттингем Форест»

Сообщается, что Сарр может покинуть «Челси» бесплатно, ведь спрос на игрока в данный момент очень маленький. «Фулхэм» и «Ноттингем Форест» сейчас являются главными претендентами на трансфер.

Сарр перешёл в «Челси» летом 2020 года. Сразу после этого Маланг перебрался в «Порту» на правах аренды, но затем получил шанс заиграть на «Стэмфорд Бридж». После сезона-2021/22 Сарр отправился в аренду в «Монако», который не стал выкупать игрока на постоянной основе.