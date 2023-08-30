«Вест Хэм» возобновил интерес к Костичу

Лондонский «Вест Хэм» снова интересуется левым защитником Филипом Костичем, который прошлым летом перебрался в туринский «Ювентус» из франкфуртского «Айнтрахта». Напомним, «молотобойцы» пытались приобрести серба год назад, но в итоге футболист решил перебраться в «Ювентус».

По информации от журналиста Николо Скиры, 30-летний Костич вновь попал на радары «Вест Хэма». Игрок, создавший наибольшее количество голевых моментов в прошлом розыгрыше Серии А может покинуть «Ювентус» до конца трансферного окна. «Старая синьора» требует за Костича как минимум 15 миллионов евро компенсации.