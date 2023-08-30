Амрабат до сих пор ждёт действий со стороны руководства «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат не теряет надежд перебраться в «Манчестер Юнайтед» до конца летнего трансферного окна. По информации от журналиста Фабрицио Романо, многое будет зависеть от того, смогут ли манкунианцы продать кого-либо из своих полузащитников.

В данный момент в списке на выход из «Манчестер Юнайтед» числятся такие хавбеки, как Донни ван де Бек и Скотт Мактоминай. Тем не менее, ситуация с будущим этих футболистов ещё далека от разрешения.

Напомним, у Амрабата сейчас остаётся год по контракту с «Фиорентиной», из-за чего команда Винченцо Итальяно готова опустить марокканца за 25-30 миллионов евро.