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Полузащитник «Фулхэма» – главная цель «Баварии» на усиление опорной зоны

30 Августа 2023 • 11:47 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
02.09 17:00

Мюнхенская «Бавария» определилась с главной целью на усиление опорной зоны. Приоритетным вариантом для «красной машины» стал полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Палинья, который недавно начал свой второй сезон в АПЛ.

По информации от журналиста Тоби Альтшуля, «Бавария» готова сделать предложение по трансферу уже в ближайшее время. Для оформления сделки мюнхенцам придётся выложить минимум 60 миллионов евро.

В последнем туре Английской премьер-лиги Палинья забил гол в ворота лондонского «Арсенала», который позволил «Фулхэму» в меньшинстве увезти одно очко с «Эмирейтс».

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Жоау Палинья трансферы футбола - лето 2023
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