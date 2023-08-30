Полузащитник «Фулхэма» – главная цель «Баварии» на усиление опорной зоны

Мюнхенская «Бавария» определилась с главной целью на усиление опорной зоны. Приоритетным вариантом для «красной машины» стал полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Палинья, который недавно начал свой второй сезон в АПЛ.

По информации от журналиста Тоби Альтшуля, «Бавария» готова сделать предложение по трансферу уже в ближайшее время. Для оформления сделки мюнхенцам придётся выложить минимум 60 миллионов евро.

В последнем туре Английской премьер-лиги Палинья забил гол в ворота лондонского «Арсенала», который позволил «Фулхэму» в меньшинстве увезти одно очко с «Эмирейтс».