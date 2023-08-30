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«Ноттингем Форест» закрывает сделку по Каллуму Хадсону-Одои

30 Августа 2023 • 11:45 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
02.09 17:00

«Ноттингем Форест» завершает подписание полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, прошлый сезон 22-летний англичанин провёл на правах аренды в «Байере». Хадсон-Одои принял участие 21 матче леверкузенской команды, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.

Отметим, что Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». В общей сложности за лондонскую команду вингер провёл 126 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 22 результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест Каллум Хадсон-Одои трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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