Почеттино: «Петрович вряд ли сыграет с «Уимблдоном»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что новый голкипер команды Джордже Петрович вряд ли дебютирует в ближайшем матче против «Уимблдона», который состоится в рамках Кубка лиги.

«Мы ожидаем, что матч с «Уимблдоном» в старте начнёт Роберт Санчес. С Петровичем ситуация немного сложная, ведь он до сих пор не получил разрешение на работу. Успеет ли он получить разрешение до матча? Не знаю, но пока я планировал выпустить в основе Санчеса», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, 23-летний Петрович перебрался в «Челси» из «Нью-Инглэнд Революшн» за 16 миллионов евро.