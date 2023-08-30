Салах с большой долей вероятности покинет «Ливерпуль» на этой неделе

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с большой долей вероятности покинет свою команду до конца этой недели. По информации от журналиста Яна Ааге Фйотофта, египтянин приближается к переезду в Саудовскую Аравию.

Напомним, ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов заплатить за Мохамеда 150 миллионов евро. У футболиста остаётся два года по контракту, поэтому «Ливерпуль» может продать Салаха, ведь через год цена египтянина будет гораздо ниже.

В «Аль-Иттихаде» Салах может воссоединиться с полузащитником Фабиньо Энрике, который покинул «Ливерпуль» этим летом. Также в данной команде выступают такие звёзды, как Карим Бензема и Н’Голо Канте.