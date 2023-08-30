Дин Хендерсон завершил трансфер в «Кристал Пэлас»

Вратарь Дин Хендерсон завершил свой трансфер из «Манчестер Юнайтед» в «Кристал Пэлас». По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, англичанин подписал контракт с «орлами». Осталось дождаться лишь официального подтверждения.

За трансфер Хендерсона «Кристал Пэлас» заплатит 17 миллионов евро сразу, а также ещё более 5 миллионов в будущем в виде бонусов. Напомним, Дина этим летом хотел выкупить «Ноттингем Форест», но «лесники» в итоге остановили выбор на Мэтте Тёрнере из лондонского «Арсенала».

В прошлом сезоне Хендерсон как раз выступал в аренде за «Ноттингем Форест», но пропустил вторую половину сезона из-за травмы.