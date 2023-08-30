Клуб Серии А пытается арендовать у «Тоттенхэма» Ндомбеле

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле может вновь оказаться в итальянской Серии А, где в прошлом сезоне на правах аренды выступал за «Наполи». По информации от журналиста Фабрицио Романо, в этот раз футболиста готова арендовать «Дженоа», которая недавно вернулась в элиту со второго дивизиона.

Отмечается, что сам Ндомбеле пока не горит желанием переходить в «Дженоа», но клуб из севера Италии активно пытается убедить француза в целесообразности трансфера.

Напомним, в прошлом сезоне 26-летний Ндомбеле помог «Наполи» выиграть первый чемпионских титул Серии А за 33 года, забив один гол в 30 матчах.