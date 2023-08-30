Фати интересен «Челси», но клуб пока не делал никаких предложений

Лондонский «Челси» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Ансу Фати, но при этом пока не делал никаких предложений по трансферу игрока сборной Испании. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что более конкретный интерес в данный момент исходит со стороны «Тоттенхэма», который уже связался с «Барселоной» для обсуждения годичной аренды. Вероятно, «Челси» сможет выиграть гонку, если предложит трансфер на постоянной основе и солидную сумму компенсации.

Напомним, Фати недоволен маленьким количеством игрового времени в новом сезоне. Игрок не хочет покидать «Барселону», но может быть вынужден это сделать.