Окампос может перейти в клуб из Лондона

Полузащитник испанской «Севильи» Лукас Окампос может перебраться в Английскую премьер-лигу. По сообщениям журналистов The Telegraph, в услугах 29-летнего аргентинца заинтересован лондонский «Фулхэм». Англичане уже договорились с игроком и теперь ждут согласия андалусийцев на трансфер.

В прошлом сезоне Окампос поиграл в аренде за амстердамский «Аякс». Он принял участие всего в четырех матчах чемпионата Нидерландов, не отметившись голевыми действиями.

В стартовавшем розыгрыше Ла Лиги аргентинец провел три встречи в составе «Севильи» и сделал одну результативную передачу.