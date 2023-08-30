«Астон Вилла» начала переговоры по трансферу Ленгле

«Астон Вилла» активизировала попытки по трансферу центрального защитника «Барселоны» Клемана Ленгле, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал за лондонский «Тоттенхэм».

Как сообщает Talksport, «вилланы» уже провели переговоры с «сине-гранатовыми» и обсудили потенциальный трансфер. «Барселона» рассчитывает избавиться от игрока на постоянной основе, но пока неизвестно, на каких условиях «Астон Вилла» хочет заполучить Клемана.

Ленгле ранее имел на руках вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии, но футболист дал понять, что предпочитает остаться в Европе.