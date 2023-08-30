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«Манчестер Юнайтед» отпугнул «Баварию» ценником на Мактоминая

30 Августа 2023 • 08:00 Комментировать

Трансфер полузащитника «МЮ» Скотта Мактоминая в мюнхенскую «Баварию» находится под угрозой срыва. Об этом рапортуют журналисты Bild.

Согласно данным источника, манкунианцы желают выручить с продажи игрока порядка 45 миллионов евро. Немецкая сторона, в свою очередь, не готова платить такие деньги. В приглашении хавбека лично заинтересован главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

В прошлом сезоне Мактоминай провел 39 поединков за «красных дьяволов», в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминай
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