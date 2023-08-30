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Бету – вторая самая дорогая продажа в истории «Удинезе»

30 Августа 2023 • 04:14 Комментировать
Удинезе
...
Фрозиноне
02.09 19:30

Новичок «Эвертона» Бету вошёл в историю «Удинезе».

25-летний игрок пополнил ряды «ирисок», заплативших за трансфер 25 млн евро. Общая стоимость сделки достигнет 30 млн евро при активации бонусных пунктов. Таким образом, согласно Transfermarkt, Бету занимает второе место в рейтинге самых дорогостоящих трансферных продаж «Удинезе» всех времён. Лидером остаётся чемпион мира Родриго де Пауль, перешедший в мадридский «Атлетико» за 35 млн евро в 2021 году.

В составе «Удинезе» Бету провёл в общей сложности 65 матчей, 22 раза поразив ворота соперников. Контракт португальца с «Эвертоном» рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Эвертон Бету
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