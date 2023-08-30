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На игрока «Ньюкасла» напали прямо в центре города

30 Августа 2023 • 02:42 Комментировать

Минувшая неделя оказалась очень неудачной для «Ньюкасла» - во-первых, команда проиграла «Ливерпулю», а во-вторых, на 29-летнего защитника команды Джамала Ласселлса напали прямо в центре Ньюкасла. Это случилось вечером рядом с местным клубом «Чайнауайт», когда Джамал попытался вступиться за своего младшего брата.

В итоге досталось и братцу, и самому Джамалу, которого не только поколотили, но еще и разбили об него пару бутылок. Более того, игроку, как уточняет The Sun, даже угрожали пистолетом. Сейчас полиция пытается найти обидчиков Ласселлса, клуб пока никак не отреагировал на ситуацию. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Джамал Ласселлс
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