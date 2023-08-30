«Манчестер Сити» готов отказаться от подписания Нунеса

Переход полузащитника Матеуса Нунеса из «Вулверхэмптона» и «Манчестер Сити» может сорваться.

Информация об интересе «горожан» к португальцу появилась на прошлой неделе, и с тех пор клубам так и не удалось согласовать условия трансфера. По данным MailSport, руководство «Манчестер Сити» всерьёз задумалось о выходе из сделки. «Вулверхэмптон» требует за 25-летнего футболиста 60 млн фунтов стерлингов (чуть меньше 70 млн евро), в то время как действующие чемпионы Англии готовы заплатить не более 55 млн фунтов (64 млн евро).

Матеус Нунес перешёл в «Вулверхэмптон» в августе прошлого года из лиссабонского «Спортинга» за 45 млн евро.