Нападающий «Барселоны» Ансу Фати с высокой вероятностью покинет клуб до конца лета.

По некоторым данным, каталонский гранд готов отпустить своего воспитанника в аренду, чтобы тот получал постоянную игровую практику. Согласно обновлённому отчёту инсайдера Херарда Ромеро, наибольшими шансами на подписание Фати на данный момент располагает «Тоттенхэм», опережающий в борьбе за молодого форварда другой лондонский клуб – «Челси». Ситуация должна проясниться в скором времени.

Текущая трансферная стоимость Ансу Фати, по оценке портала Transfermarkt, составляет 35 млн евро. Контракт 20-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.