Почеттино высказался о перспективах Стерлинга в сборной Англии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о положении Рахима Стерлинга в сборной Англии.

28-летний вингер впечатляюще начал сезон, а в недавнем матче Премьер-лиги против «Лутона» (3:0) отметился двумя забитыми мячами.

«Я не Гарет Саутгейт, я не собираюсь давать ему советы по выбору игроков для сборной. Всё зависит от формы, в которой футболист находится в конкретный момент, а не от его былых заслуг или перспектив. Если вы спросите моё мнение, я скажу, что Рахим заслуживает играть в сборной Англии, потому что отлично показал себя в первых трёх турах АПЛ. Но решение остаётся за Гаретом», – цитирует журналист Скотт Троттер наставника «Челси».