Бегиристайн: «Мы уверены, что Холанн станет ещё лучше»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал успех Эрлинга Холанна.

Норвежский нападающий удостоился награды лучшему игроку года в Англии по версии PFA.

«Мы очень рады за Эрлинга. Его бомбардирский рекорд в прошлом сезоне АПЛ – это нечто невероятное, что уже делает его особенным игроком. Влияние Эрлинга только продолжает расти, он постоянно стремится развиваться дальше. Мы уверены, что он станет ещё лучше. Эрлинг – не только футболист мирового класса, но и отличный парень, с которым приятно иметь дело. Мы гордимся им», – цитирует City Zone Бегиристайна.

Напомним, что Эрлинг Холанн забил 36 голов в 35 матчах АПЛ-2022/23.