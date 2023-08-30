PFA определила символическую сборную Английской премьер-лиги по итогам года.

Трио лучших атакующих игроков по версии Профессиональной футбольной ассоциации составили Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») и Букайо Сака («Арсенал»), забравшие награды лучшему футболисту и лучшему молодому футболисту года в Англии, а также Гарри Кейн, недавно сменивший «Тоттенхэм» на «Баварию».

Место в средней линии символической команды заняли Мартин Эдегор («Арсенал»), Родри и Кевин де Брёйне (оба – «Манчестер Сити»). Четвёрка защитников состоит из Вильяма Салиба («Арсенал»), Кирана Триппьера («Ньюкасл»), Рубена Диаша и Джона Стоунса (оба – «Манчестер Сити»). Лучшим вратарём признан Аарон Ремсдейл («Арсенал»).