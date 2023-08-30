Холанн высказался о награде лучшему игроку года в Англии

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился впечатлениями после получения награды игроку года от PFA.

Лучший бомбардир прошлого розыгрыша Премьер-лиги получил свой приз во вторник, о чём сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной ассоциации Англии.

«Для меня большая честь удостоиться этой награды. Быть признанным своими конкурентами – прекрасное чувство, и я хотел бы поблагодарить всех игроков, проголосовавших за меня.

Я никогда не мог себе представить, что однажды выиграю требл со своей командой. Воспоминания о прошлом сезоне навсегда останутся в нашей памяти, но теперь мы хотим добиться того же в новой кампании», – цитируют Холанна английские СМИ.