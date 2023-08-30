Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака получил награду лучшему молодому игроку года от PFA.

21-летний футболист играл ключевую роль в команде Микеля Артеты образца прошлого сезона, до последних туров боровшейся с «Манчестер Сити» за чемпионский титул. Выступление Саки было отмечено Профессиональной футбольной ассоциацией (PFA), признавшей его лучшим молодым игроком года в Англии.

Букайо Сака принял участие во всех 38 матчах «канониров» в рамках минувшего розыгрыша Премьер-лиги, записав себе в актив 14 забитых мячей и 11 результативных передач. В новой кампании молодой англичанин дважды поразил ворота соперников в трёх встречах.