Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн удостоился престижной индивидуальной награды.

23-летний футболист был признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Норвежец стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша Премьер-лиги, отметившись рекордными 36 голами в 35 матчах, а также помог «горожанам» выиграть чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В новом розыгрыше АПЛ форвард успел записать на свой счёт три забитых мяча в трёх встречах.

Напомним, что прошедшая кампания стала для Эрлинга Холанна дебютной в Англии. Летом 2022 года он перешёл в «Манчестер Сити» из «Боруссии» Дортмунд.