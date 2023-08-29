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Гранд Серии А претендует на Льориса слухи

29 Августа 2023 • 23:39 Комментировать
Рома
...
Милан
01.09 21:45

«Рома» рассматривает возможность подписания голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса.

36-летний игрок был выставлен «шпорами» на трансфер, но по-прежнему не смог найти себе новый клуб. Интерес к Льорису проявлял «Лацио», так и не договорившийся с французом. По данным La Repubblica, на ветерана нацелился другой римский гранд – «Рома». Руководство «волков» уже обсудила потенциальную сделку с представителями «Тоттенхэма» и окружением футболиста.

За 11 лет в «Тоттенхэме» Уго Льорис провёл 447 матчей, пропустив 508 голов. Ожидается, что лондонский клуб не станет требовать компенсацию за переход экс-капитана сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Уго Льорис трансферы футбола - лето 2023
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РОМА МИЛАН
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