«Рома» рассматривает возможность подписания голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса.

36-летний игрок был выставлен «шпорами» на трансфер, но по-прежнему не смог найти себе новый клуб. Интерес к Льорису проявлял «Лацио», так и не договорившийся с французом. По данным La Repubblica, на ветерана нацелился другой римский гранд – «Рома». Руководство «волков» уже обсудила потенциальную сделку с представителями «Тоттенхэма» и окружением футболиста.

За 11 лет в «Тоттенхэме» Уго Льорис провёл 447 матчей, пропустив 508 голов. Ожидается, что лондонский клуб не станет требовать компенсацию за переход экс-капитана сборной Франции.