Романо: «Галлахер c огромной вероятностью останется в «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер вряд ли сменит клуб в обозримом будущем.

Интерес к 23-летнему игроку, положение которого считалось неопределённым, проявляли «Вест Хэм» и «Бавария». Тем не менее, как сообщил в своём подкасте известный инсайдер Фабрицио Романо, англичанин с огромной вероятностью никуда не уйдёт. В «Челси» хотят сделать ставку на футболистов, закончивших местную академию, и Галлахер получит шанс проявить себя в текущем сезоне.

Рулевой Маурисио Почеттино доверил Конору Галлахеру место в стартовом составе «Челси» во всех трёх матчах стартовавшего розыгрыша Премьер-лиги.